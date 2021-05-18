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Соединенные Штаты в своем стремлении наказать Турцию за «непослушание» в вопросе приобретения российских комплексов С-400 «Триумф», не остановятся на исключении Анкары из программы F-35, считают авторы греческого издания Contra Magazin. Они прогнозируют для своих соседей новые неприятности.

Аналитики считают, что на этот раз США серьезно призадумаются о выводе своих войск из Турции. Все базы, на которых они дислоцируются, будут либо расформированы, либо переданы в полную собственность Анкаре. Сами же военнослужащие перебазируются в Грецию.

Такой подход был бы выгодным для Соединенных Штатов. Ведь они смогут не только в очередной раз наказать Анкару за сотрудничество с Россией, но еще и увеличить свое влияние в восточной части Средиземного моря, вытеснив оттуда Москву.

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