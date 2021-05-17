Палестинские вооруженные силы сбросили на Израиль боеголовку, вес которой составлял 400 килограмм. В издании South Front отметили, что это был осколочно-фугасный снаряд.

Соответствующая атака была осуществлена в прошлую субботу, 15 мая, по позициям израильтян, расположенным восточнее Хан-Юниса. Журналисты добавляют, что палестинцы смогли успешно прорвать противоракетную оборону противника. Снаряд при этом был выпущен с использованием особой разгонной установки. Официально данную информацию не подтвердила ни одна из сторон конфликта.

Военные эксперты при этом выдвинули несколько теорий касательно использованного оружия. Некоторые отмечают, что палестинские группировки могли применить ракетную систему Р-17 «Эльбрус», разработанную еще советскими специалистами. Согласно другой версии, речь идет о самодельном боеприпасе «аль-Кассим».