Павел Хорошев, специалист в области неврологии, отметил, что холодные руки указывают на наличие сильного спазма сосудов.

При этом врач сообщил, что существует несколько причин, приводящих к возникновению данных спазмов. Речь может идти как о патологической реакции на снижение температуры, так и о заболевании Рейно. Данное явление иногда происходит из-за приема определенных медицинских препаратов или резкого понижения давления.

Согласно словам медика, если у человека быстро упало давление, то организм может подумать о возникновении серьезной потери крови. В итоге приток крови в конечности уменьшается, из-за чего руки становятся холодными.