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Андрей Тяжельников, внештатный сотрудник депздрава столицы РФ, при беседе с журналистами РИА Новости рассказал, как не нужно утолять жажду при жаркой погоде.

При увеличении температуры воздуха возникает стресс, из-за чего организм тратит больше ресурсов на охлаждение тела. В результате ему требуется больше жидкости. Нет точного ответа на вопрос, как много воды нужно выпить – многое зависит от текущей физической нагрузки и массы тела. Врач отметил, что следует выпивать около сорока миллилитров на один килограмм веса. При возникновении чувства жажды не нужно сразу же выпивать полбутылки. Необходимо сделать 5-6 небольших глотков.

Кроме воды можно пить чай, морс, квас или компот. Специалист не рекомендует употреблять подслащенные соки и напитки, которые лишь повышают нагрузку на тело. Ни в коем случае не стоит пить алкогольные напитки в сильную жару. Жидкость также не должна быть ледяной, так как это может привести к ухудшению работы иммунитета.

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