Актриса Диана Пожарская порадовала своих поклонников в Instagram пикантной фотографией.

Как отмечается, возлюбленная Ивана Янковского приняла участие в съёмках для Chanel. Она предстала в нескольких образах и один из них весьма впечатлил подписчиков.

Так, актриса предстала в белом топе с чёрными полосами, и в кожаных штанах. Топ имел настолько экстремальный вырез, что практически не скрывал грудь Дианы. Также актриса продемонстрировала образ в клетчатом жакете и кожаных мини-шортах. На третьем кадре она предстала в кожаном плаще и ботфортах.

Поклонники актрисы пришли в восторг от её фотосессии и назвали Диану иконой, а также заявили, что она неповторима и очень красива.

Недавно актриса Екатерина Варнава поделилась редким кадром, на котором она запечатлена со своим возлюбленным. Варнава, как отмечается, долгое время скрывала своего избранника.