Екатерина Варнава поделилась с поклонниками в Instagram редкой фотографией со своим возлюбленным.

Как отмечается, Варнава встречается с 29-летним режиссёром Александром Молочниковым. Опубликованная фотография была снята на премьере фильма «Скажи ей». Молочников, как уточняется, являлся одним из людей, работавших над этим фильмом. В подписи Варнава поздравила своего избранника, а также обратилась к поклонникам с просьбой посмотреть фильм и поделиться впечатлениями.

Свой роман с Молочниковым Варнава раскрыла весной прошлого года. Она не уточнила личность возлюбленного, но сообщила, что он, как и она, из сферы искусства. С кем именно встречается Варнава, стало известно осенью, когда она пришла с Молочниковым на фестиваль «Кинотавр». Также отмечается, что жить вместе они начали уже спустя несколько месяцев после того, как начали встречаться.

Ранее рэпер Моргенштерн выложил в Instagram откровенные фотографии со своей возлюбленной Диларой. Он заявил, что забирает лучшее, и женщин в том числе.