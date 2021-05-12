читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Екатерина Варнава поделилась с поклонниками в Instagram редкой фотографией со своим возлюбленным.

Как отмечается, Варнава встречается с 29-летним режиссёром Александром Молочниковым. Опубликованная фотография была снята на премьере фильма «Скажи ей». Молочников, как уточняется, являлся одним из людей, работавших над этим фильмом. В подписи Варнава поздравила своего избранника, а также обратилась к поклонникам с просьбой посмотреть фильм и поделиться впечатлениями.

Свой роман с Молочниковым Варнава раскрыла весной прошлого года. Она не уточнила личность возлюбленного, но сообщила, что он, как и она, из сферы искусства. С кем именно встречается Варнава, стало известно осенью, когда она пришла с Молочниковым на фестиваль «Кинотавр». Также отмечается, что жить вместе они начали уже спустя несколько месяцев после того, как начали встречаться.

Ранее рэпер Моргенштерн выложил в Instagram откровенные фотографии со своей возлюбленной Диларой. Он заявил, что забирает лучшее, и женщин в том числе.

Вам может понравиться

Американский ветеран огорчен нежеланием США праздновать День Победы как в РФ

Фрэнк Кон, ветеран Второй Мировой войны из США, во время интервью с журналистами РИА «Новости» заявил, что в его стране практически не отмечают День Победы. Согласно его словам, существует огромная

Израильская система ПРО “Железный купол” смогла перехватить менее трети выпущенных ракет

По территории Израиля в ночь на 12 мая со стороны сектора Газа было выпущено около 200 ракет. Около 80 ракет нанесли удар по жилым объектам, также часть удара пришлась на
  • Анна
  • 12.05.2021
  • читать 1 минуту

В Израиле сняли на видео прямое попадание ракеты по жилому дому

В Сети появилось видео прямого попадания ракеты в жилое многоэтажное здание в Израиле. Об этом сообщает телеканал НТВ. Как сообщается, из сектора Газа было выпущено более 600 самодельных реактивных зарядов.
  • Анна
  • 12.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 мая – ясно, до 21 °C | город Мытищи: погода, 12 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 мая – переменная облачность, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 мая – небольшая облачность, до 6 °C | Королев: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C | Подольск: погода, 12 мая – переменная облачность, до 18 °C | Армавир: погода, 12 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C |