Представители европейского подразделения ВОЗ сообщили о риске увеличения количества случаев ожирения среди детей. Его причиной является пандемия коронавирусной инфекции.

Ханс Клюге, глава отделения ВОЗ в Европе, отметил, что из-за ожирения у детей могут развиться опасные сердечно-сосудистые болезни, рак и диабет. Поэтому необходимо не допустить его распространение. Для этого следует создать дополнительные меры, основанные на имеющихся научных данных, с помощью которых можно будет повысить популярность физической активности и здорового питания.

Согласно имеющейся информации, в возрасте от шести до девяти лет от избыточного веса страдают 27 процентов девочек и 29 процентов мальчиков. При этом хуже всего дела обстоят в средиземноморских странах, включая Италию и Грецию. Наиболее низкие показатели детского ожирения наблюдаются в Туркменистане, Таджикистане и Киргизии.