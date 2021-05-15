18 мая в ходе парламентских встреч депутаты Госдумы будут обсуждать те вызовы, которые встали сегодня перед Россией, сообщил спикер Вячеслав Володин. В своем Телеграм-канале он привел несколько эпизодов из российской истории.

Так, глава парламента вспомнил Александра Невского, который сумел справиться с вызовами Запада и Востока. Он рассказал, что именно великий полководец сделал Россию такой, какой она есть сейчас.

Выбор Невского определил государственность России, которая в 17 столетии могла вообще исчезнуть с карты мира. Ведь тогда на ее территории претендовали и монголо-татарская орда, и тевтонские рыцари. Полководец сумел расправиться со всеми противниками и сделал Россию абсолютно независимым государством.

По мнению Володина, современным политикам не мешало бы изучить историю РФ, прежде чем бросать ей вызов. Упрямые факты доказывают, что из любых сложностей Россия выходит еще более сильной и готовой продолжать борьбу.