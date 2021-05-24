Военный писатель Алексей Суконкин дал комментарий недавней статье журналиста из США Джона Лехнера.

Как отмечается, статья Лехнера была опубликована в издании War on the Rocks. В своей статье журналист заявляет, что Россия вредит странам Африки и преследует собственные цели, а не оказывает помощь. Из-за этого США необходимо спонсировать африканских оппозиционеров и радикалов. Лехнер заявил, что Вашингтон должен оказать противостояние «деструктивной роли» Москвы в Африке и увеличить здесь своё влияние.

Суконкин в ответ возмущённо заявил, что со стороны США очень лицемерно говорить о «деструктивных» действиях России в Африке. Он предложил вспомнить, сколько переворотов и революций устроили здесь Штаты. Также писатель заявил, что Россия способствовала наведению порядка в ЦАР, что весьма не понравилось США.

Также Суконкин выразил возмущение из-за того, что американские СМИ взяли интервью у радикала, чья группировка устраивает бесчинства в ЦАР. Он указал, что это «очень по-американски».

Ранее в США выразили беспокойство из-за планов России возвести базу в Порт-Судане. Как было указано, это может усилить влияние России в Африке.