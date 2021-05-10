Пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Судане может обеспечить конкурентную борьбу России в соревновании за звание великой державы. Реакция США на строительство российского опорного пункта на побережье Красного моря тому подтверждение, пишет издание «Новый день».

Вашингтон резко сменил отношение к Хартуму, когда узнал о планах России возвести базу в Порт-Судане. Кроме того, сказалось и усиливающееся влияние Китая в регионе, о чем заявлял командующий Африканского командования вооруженных сил США Стивен Таунсенд.

По информации Wall Street Journal, когда объявили вывод войск из Афганистана американская администрация начала искать новые военные базы в Средней Азии и обсуждать их размещение с Таджикистаном и Узбекистаном. Источники WSJ утверждают, что «страны хотят создать противовес влиянию России и Китая».

На фоне таких обстоятельств Москве нужны опорные точки на африканском континенте, которые помогут стране отстоять национальные и геополитические интересы, а также отреагировать на возможные угрозы. Так, в конце 2020 года Минобороны РФ и подписало соглашение о строительстве военной базы в Порт-Судане, а Хартум согласился выделить землю под объект.

Однако Вашингтон беспокоят действия Москвы, особенно потенциальное развертывание сил на берегу Красного моря.

«США очень бы не хотелось соперничать с еще одной великой державой — Россией», — подытожило издание.