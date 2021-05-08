читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает правильным строительство российского ПМТО в восточной части Африканского континента, поскольку он позволит российскому флоту более свободно маневрировать в водном пространстве региона.

«Любой флот, который бороздит мировой океан, должен иметь техническое и материальное оснащение», — сказал он.

Военный эксперт напомнил, что в прошлые времена, будучи великой державой, СССР располагал достаточным количеством баз по всему миру, однако после распада страны большая часть из них закрылась.

«В настоящий момент Россия ограничена в этих ресурсах. И конечно же, строительство базы в Судане позволит ВМФ РФ выполнять океанские операции с заходом в опорные пункты», — уточнил он.

Вам может понравиться

В Екатеринбурге шесть тысяч сотрудников “Сима-ленда” исполнили вальс в честь Дня Победы

В Екатеринбурге перед Днём Победы сотрудники «Сима-ленда» устроили масштабный танцевальный флешмоб. Так, тысячи сотрудников компании исполнили «Майский вальс» в офисе. Как сообщается, в мероприятии участвовало около шести тысяч человек. Они
  • Анна
  • 08.05.2021
  • читать 1 минуту

Франция могла поступить с ЦАР, как с Ливией в середине 2000-х

Французские власти могли поступить с Центральноафриканской Республикой точно так же, как с Ливией в середине 2000-х годов, считает президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей. В своих социальных сетях

В лесополосе под Екатеринбургом нашли тело блогерши

Под Екатеринбургом было найдено тело блогерши Кристины Журавлевой. Как сообщается, девушка пропала в начале апреля. Её тело было обнаружено около двух недель назад в лесополосе под городом. В настоящее время
  • Анна
  • 05.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 мая – небольшой дождь, до 5 °C | город Мытищи: погода, 8 мая – дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 мая – небольшой дождь, до 7 °C | Королев: погода, 8 мая – облачно с прояснениями, до 21 °C | Подольск: погода, 8 мая – дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 8 мая – пасмурно, до 22 °C |