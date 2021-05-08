Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук считает правильным строительство российского ПМТО в восточной части Африканского континента, поскольку он позволит российскому флоту более свободно маневрировать в водном пространстве региона.

«Любой флот, который бороздит мировой океан, должен иметь техническое и материальное оснащение», — сказал он.

Военный эксперт напомнил, что в прошлые времена, будучи великой державой, СССР располагал достаточным количеством баз по всему миру, однако после распада страны большая часть из них закрылась.

«В настоящий момент Россия ограничена в этих ресурсах. И конечно же, строительство базы в Судане позволит ВМФ РФ выполнять океанские операции с заходом в опорные пункты», — уточнил он.