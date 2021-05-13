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Виктор Мураховский, военный аналитик, во время беседы с журналистами «Царьграда» рассказал, из-за чего РФ приходится регулярно отправлять свои истребители на перехват самолетов Североатлантического альянса.

Согласно его словам, авиация НАТО все еще отказывается от совместного применения транспондеров, с помощью которых можно узнавать цели проводимых полетов. По этой причине российское командование постоянно посылает свои перехватчики. Последний такой инцидент произошел во вторник, 11 мая, когда к границам РФ приблизились два истребителя Mirage 2000 и один воздушный заправщик ВВС Франции.

В небо был сразу же поднят российский Су-30, который перехватил французские самолеты, вынудив их повернуть обратно. Мураховский при этом отметил, что всего этого можно было избежать, если бы французы активировали транспондеры и указали цели полета.

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