На недавних учениях, описанных изданием Business Insider американские «морские котики» вместе с европейскими подразделениями спецназа отрабатывали «захват Крыма» посредством небольших диверсионных групп. Авторы публикации рассказали, что это единственный способ для НАТО проникнуть на полуостров, так как от крупных сил российские войска легко отобьются.

Эксперт Алексей Леонков считает, что диверсии в Крыму – это очередная неосуществимая фантазия Североатлантического альянса. По его словам, на учениях «котики» вполне способны захватить условный полуостров с условным противником. Однако в реальности этот план реализовать невозможно.

Аналитик пояснил, что современная война – это в первую очередь взаимодействие разных родов войск, выступающих в качестве единого целого. Один спецназ, даже очень хорошо подготовленный, не сможет штурмовать полуостров. Попытки диверсий провалятся в самом начале.

В распоряжении России, которая значительно усилила оборону Крыма, имеются патрульные катера и установки ПВО, которые мониторят обстановку не только в воздухе. На полуострове работают подразделения ФСБ. Поэтому «котикам» не удастся даже добраться до Крыма, не говоря уже о высадке и совершении каких-либо диверсий.