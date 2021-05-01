Украина попыталась перебросить с севера на юг страны две десантно-штурмовые дивизии, однако для этой цели у нее не хватило самолетов. Теперь доблестным десантникам придется несколько суток трястись в поезде, сообщил киевский военный эксперт Игорь Козий.

Он поведал о том, что Генштаб ВСУ попытался повторить российский трюк с перемещением большого количества войск на дальнее расстояние. Однако эта попытка провалилась, даже не начавшись из-за недостатка воздушного транспорта.

Справедливости ради эксперт отмечает, что Генштаб все же способен управлять десантными войсками, да и у них самих подготовка находится на весьма приличном уровне. Однако использовать эти подразделения эффективно Киев просто не в состоянии, так как экономика страны находится в плачевном состоянии.

Напомним, что российские войска, которые в кратчайшие сроки были перемещены к границам с Украиной, уже вернулись к месту постоянной дислокации после завершения проверки.