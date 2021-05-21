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Российские конструкторы разрабатывают новейшую гиперзвуковую ракету «Острота», которая будет использоваться на стратегических бомбардировщиках дальней авиации. Подробности о ней рассказал военный эксперт Дмитрий Корнев.

Он отметил, что основными носителями этих ракет будут оперативно-тактические бомбардировщики Су-34, а также дальние Ту-22М3. Сами боеприпасы оснащены новейшим воздушно-реактивным двигателем.

Эксперт уверен, что ракеты «Острота» станут идеальным решением для неядерного сдерживания потенциального противника. Они смогут применяться для нанесения мощных ударов по максимально укрепленным позициям врага.

Новые гиперзвуковые ракеты – это лишь развитие уже известных «Цирконов» и «Кинжалов». Но они создаются специально для дальней боевой авиации, которая решает несколько другие задачи. Так, она сможет уничтожать средства ПВО потенциального противника, прорывать его оборону с большого расстояния, чтобы расчистить путь истребителям и бомбардировщикам.

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