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Ситуация в Сюникской области Армении имеет больше пропагандистский характер и вряд ли приведет к новой войне, уверен военный аналитик Павел Фельгенгауэр. Он считает, что Еревану, Баку и Москве война сейчас абсолютно не нужна.

По словам эксперта, ситуация такова, что в случае вооруженного столкновения Россия будет вынуждена вступиться за Армению, так как на этот раз Азербайджан вторгся на ее территорию. Но на самом деле никто воевать не собирается. Все дело в советских картах, в которых допущены неточности. Именно из-за них разгорелся весь сыр-бор. Но вступать в войну из-за небольшого клочка земли точно никто не будет.

Армения еще не отошла от Второй Карабахской войны и ей воевать просто нечем. Азербайджан скорее всего будет лишь «надувать щеки», но на боевые действия вряд ли решится. Россия же выступит лишь в качестве посредника.

По мнению Фельгенгауэра, даже если одна из сторон все же откроет огонь, это будет не война, а небольшой приграничный конфликт, который быстро урегулируется при посредничестве РФ.

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