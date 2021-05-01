Литва второй год не может полноценно принять участие в учениях Defender Europe, рассказывает военный эксперт Юрий Зверев. Но если в прошлом году этому помешала пандемия коронавируса, то в этом Вильнюс просто назначили «подносчиком снарядов». В маневрах, которые пройдут на территории Литвы сама она будет представлена лишь вспомогательными подразделениями.

Эксперт также сообщает, что в этом году для учений «Защитник Европы» выбраны Балканы, Румыния и Болгария. На них натовские силы будут отрабатывать «защиту от нападения с Востока». И одного этого вполне достаточно, чтобы понять, кого назначили главным «врагом».

Литва входит в НАТО уже 17 лет. За это время, отмечают многие политологи, она буквально пропиталась антироссийской повесткой альянса и стала более зависима от Соединенных Штатов. Кроме того, она вынуждена принимать непосредственное участие в решении всех проблем блока, что далеко не всегда по силам столь небольшому государству.