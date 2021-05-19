Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Одна из главных целей учений Defender Europe 2021, которые пройдут в непосредственной близости от российских границ – это обеспечение взаимодействия между сравнительно новыми членами Североатлантического альянса – Румынией, балканскими государствами и Болгарией.

По мнению военного аналитика Константина Сивкова, между этими странами все еще остаются споры, поэтому более «старые» члены НАТО намереваются их «подружить».

НАТО, по мнению Сивкова, очень пристально следит за Румынией и Болгарией, так как на эти страны делается ставка в будущих военных операциях в акватории Черного моря.

Еще один эксперт Андрей Ермаков заявляет, что Североатлантический блок намерен «побряцать оружием» у границ России. Он считает своей целью демонстрацию того факта, что все страны НАТО способны при необходимости объединиться, что они уже справились с раздиравшими альянс противоречиями.

По словам Ермакова, Россия будет отслеживать ход учений и не допустит провокаций. Она готова защитить себя в случае нападения и поставить зарвавшийся альянс на место.

Вам может понравиться

Разведывательный корабль “Юрий Иванов” неожиданно ворвался в зону учений британской АУГ

Российский разведывательный корабль в Средиземном море использовал тактику НАТО против него самого. Он внезапно ворвался прямо в зону учений британской авианосной группы и навел страх даже на авианосец «Queen Elizabeth».

Новый метод терапии запускает самоуничтожение рака и перспективен против COVID-19

Вирус, поражающий верхние дыхательные пути и провоцирующий ОРВИ, способен эффективно бороться с раком и коронавирусной инфекцией, заявили ученые из университета Цюриха. Они отметили, что подобное стало возможным благодаря внесению изменений

Эксперт Мураховский: Хамас запускает ракеты “куда Аллах пошлет”

Инфографика, которая демонстрирует используемые сектором Газа ракеты, заинтересовала многих пользователей Сети и военных экспертов. Один из них – Виктор Мураховский, рассказал о качестве этих боеприпасов и их точности. По его
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – ясно, до 25 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – переменная облачность, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 22 °C | Подольск: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Армавир: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 16 °C |