Одна из главных целей учений Defender Europe 2021, которые пройдут в непосредственной близости от российских границ – это обеспечение взаимодействия между сравнительно новыми членами Североатлантического альянса – Румынией, балканскими государствами и Болгарией.

По мнению военного аналитика Константина Сивкова, между этими странами все еще остаются споры, поэтому более «старые» члены НАТО намереваются их «подружить».

НАТО, по мнению Сивкова, очень пристально следит за Румынией и Болгарией, так как на эти страны делается ставка в будущих военных операциях в акватории Черного моря.

Еще один эксперт Андрей Ермаков заявляет, что Североатлантический блок намерен «побряцать оружием» у границ России. Он считает своей целью демонстрацию того факта, что все страны НАТО способны при необходимости объединиться, что они уже справились с раздиравшими альянс противоречиями.

По словам Ермакова, Россия будет отслеживать ход учений и не допустит провокаций. Она готова защитить себя в случае нападения и поставить зарвавшийся альянс на место.