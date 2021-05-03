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Военкоры телеканала «Звезда» провели ряд экспериментов с новыми российскими автоматами АК-12, из которых обстреливали американские бронежилеты. Наиболее эффективными против такой защиты оказались патроны калибра 7,62 миллиметра.

Эксперимент проводился на полигоне концерна «Калашников». Корреспонденты сперва стреляли в баллистический гель, после чего решили несколько усложнить задачу. Для этого они использовали один из элементов бронежилета американской армии, который должен обеспечивать защиту от осколков.

После выстрела патроном 7,62 миллиметра боеприпас пробил броню, а также выбил из бронежилета ранее застрявшую там пулю меньшего калибра. Так что эффективность защиты, создаваемой в США, можно назвать сомнительной. Впрочем, все зависит от калибра патронов.

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