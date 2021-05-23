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Сложнейший политический кризис может привести к тому, что Израиль вообще исчезнет с карты мира, считает военкор Семен Пегов. Он поясняет, что в основном кризисная ситуация возникла из-за премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Глава правительства в настоящий момент является фигурантом нескольких уголовных дел, из-за которых может лишиться поста. Это будет означать проведение новых выборов, причем в довольно сложных условиях.

Противники Нетаньяху подливают масла в огонь, заявляя, что именно он является чуть ли не организатором ракетной перестрелки с движением ХАМАС. «Небольшая война», по их мнению, была призвана отвлечь внимание от уголовных дел и угрозы тюремного заключения премьер-министра.

Политики, поддерживающие главу правительства, не верят во все эти обвинения, но опасаются, что Палестина воспользуется проблемами в стане Израиля и обернет их в свою пользу.

Пегов вспомнил, как Генри Киссинджер еще в 2021 году предсказывал исчезновение Израиля из-за повышенной активности «финансистов». Благодаря Дональду Трампу, который взял на себя опеку над еврейским государством, эти риски были сведены к нулю, однако новый американский президент вряд ли продолжит курс своего предшественника.

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