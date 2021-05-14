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Российский военкор Евгений Поддубный уверен, что наземная операция, которую сейчас готовит Израиль, ничего не изменит в общей ситуации в регионе. Обе стороны конфликта действуют слишком цинично, заботясь исключительно о своих интересах, поэтому в ходе наступательных действий пострадают лишь те палестинцы, которых совершенно не интересует ХАМАС и его планы.

Сами же боевики, по мнению военкора, продолжат свое «правое дело» и будут бороться с Израилем еще более ожесточенно.

Поддубный рассказывает, что уже сейчас в секторе Газа погибло 80 человек, многие из которых дети. Еще 500 получили ранения. Но жертвы не интересуют ни ХАМАС, ни Израиль. Из-за этого радикалы вряд ли получат поддержку других мусульманских государств. В одиночку же им Израиль не одолеть. При этом Тель-Авив по-прежнему будет пользоваться авторитетом у суннитских стран, но еще больше палестинцев будут ненавидеть евреев за обстрелы и уничтожение мирных граждан. Если использовать шахматную терминологию, то можно сказать, что противники попали в цуцванг.

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