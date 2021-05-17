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Израильские военно-морские и военно-воздушные силы, действовавшие во взаимодействии друг с дружкой, нанесли удар по подводной лодке, принадлежащей радикальному палестинскому движению ХАМАС. Подробности об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Она уточнила, что субмарину перемещали к берегу для организации террористического акта против Израиля. Удары по ней наносились с истребителя и боевого корабля. Это позволило подстраховаться и предотвратить возможную угрозу.

Напомним, что противостояние Израиля и движения ХАМАС началось в прошлый понедельник с беспорядков в Восточном Иерусалиме. За это время палестинцы выпустили по Тель-Авиву и другим городам еврейского государства более 3 тысяч ракет. Израиль отвечает точечными ударами с истребителей ВМС, а также обстреливает территорию сектора Газа артиллерийскими установками и танками на границе.

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