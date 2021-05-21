Телеведущий Владимир Соловьев объяснил, из-за чего он на днях раскритиковал Чулпан Хаматову.

Как сообщается, ранее Соловьев критически высказался из-за того, что Хаматова получила вид на жительство в Латвии. По этой причине он сам подвергся критике. Однако, как оказалось, Соловьева неправильно поняли.

В передаче «Полный контакт» Соловьев сообщил, что критиковал актрису не из-за вида на жительство, а за то, что она негативно высказалась в отношении России. Так, Хаматова заявила, что в России невозможен карьерный рост.

По мнению Соловьева, актрисе стоило бы запомнить слова Владимира Высоцкого. Разговаривая с иностранными журналистами, Высоцкий отметил, что у него имеются претензии к своей стране, однако с заграничными СМИ он не намеревается об этом разговаривать.

Говоря про вид на жительство в Латвии, телеведущий отметил, что каждый имеет право жить там, где хочет.

Ранее Чулпан Хаматова, исполнившая в сериале “Зулейха открывает глаза” главную роль, рассказала о конфликте с режиссёром. Из-за этого она чуть было не отказалась от съёмок.