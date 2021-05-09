читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Американский разведывательный самолет Boeing P-8A создал опасную ситуацию в районе российской военно-морской базы в Тартусе, что в Сирии, сообщает портал Avia.Pro, ссылающийся на мониторинговые сервисы. На перехват незваного гостя были вынуждены подниматься истребители ВКС РФ и сирийских военно-воздушных сил.

Самолет-разведчик сперва спокойно перемещался вдоль границы воздушного пространства, а затем вообще ушел на юго-запад и исчез из виду. Но спустя буквально несколько минут он внезапно вернулся и попытался подобраться как можно ближе к базе в Тартусе.

Сирийские и российские истребители не стали церемониться с «Посейдоном». Они вылетели на перехват и преследовали разведывательный борт до тех пор, пока не отогнали его подальше от базы.

Эксперты не могут пока понять, что пытался разведывать американский самолет среди ночи, но отмечают слаженные действия сирийских и российских истребителей, готовых дать отпор противнику в любое время суток.

Вам может понравиться

В подмосковном парке обнаружили тело младенца

В парковой зоне «Мечта», расположенной в подмосковном населенном пункте Селятино, было найдено тело младенца, завернутого в простыню. Согласно предварительным сведениям, тело новорожденного мальчика обнаружили в среду, 5 мая, случайные прохожие.

Четыре боевых корабля КСИР “подрезали” два катера Береговой охраны США в Персидском заливе

В Персидском заливе произошел инцидент между двумя патрульными катерами ВМС США и боевыми кораблями Ирана. Подробности о нем рассказало вьетнамское издание Soha, которое внимательно отслеживает происходящие в регионе события. Началось

Российский МиГ-31 сопроводил разведывательный самолет США над Чукотским морем

Над Чукотским морем российский истребитель МиГ-31 отвадил американский разведывательный RC-135 от своих рубежей. Самолет ВКС следовал за американской воздушной машиной, пока та не отошла на приличное расстояние от границы РФ.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 мая – ясно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 9 мая – небольшой дождь, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 мая – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | Королев: погода, 9 мая – пасмурно, до 13 °C | Подольск: погода, 9 мая – дождь, до 5 °C | Армавир: погода, 9 мая – пасмурно, до 14 °C |