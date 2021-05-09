Американский разведывательный самолет Boeing P-8A создал опасную ситуацию в районе российской военно-морской базы в Тартусе, что в Сирии, сообщает портал Avia.Pro, ссылающийся на мониторинговые сервисы. На перехват незваного гостя были вынуждены подниматься истребители ВКС РФ и сирийских военно-воздушных сил.

Самолет-разведчик сперва спокойно перемещался вдоль границы воздушного пространства, а затем вообще ушел на юго-запад и исчез из виду. Но спустя буквально несколько минут он внезапно вернулся и попытался подобраться как можно ближе к базе в Тартусе.

Сирийские и российские истребители не стали церемониться с «Посейдоном». Они вылетели на перехват и преследовали разведывательный борт до тех пор, пока не отогнали его подальше от базы.

Эксперты не могут пока понять, что пытался разведывать американский самолет среди ночи, но отмечают слаженные действия сирийских и российских истребителей, готовых дать отпор противнику в любое время суток.