В ходе недавней антитеррористической операции в сирийской провинции Хомс российские самолеты сбросили на позиции боевиков ИГИЛ (ИГ, Исламское государство – запрещенная в России террористическая организация) бомбы БетАБ-500. Это пятисоткилограммовые боеприпасы, которые предназначены для нанесения ударов по подземным укрытиям.

Террористы ИГ уже давно приноровились создавать для себя пещеры под землей, в которых они хранят боеприпасы и оружие, держат пленников, а также готовят диверсионные операции. Так, буквально неделю назад они напали на колонну, которую возглавляла машина «Красного полумесяца».

Бомбы БетАБ-500 способны пробивать как обычные земляные убежища, так и бетон метровой толщины. Поэтому они незаменимы в Сирии. К примеру, в прошлом году с помощью этих боеприпасов ВКС России удалось изгнать боевиков из провинции Хама. Теперь они взялись за Хомс, где террористы слишком уж распоясались.