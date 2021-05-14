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Военный эксперт Виктор Баранец в разговоре с журналистами издания «Царьград» прокомментировал недавний инцидент в Сирии. Напомним, что в провинции Хасеке военная полиция РФ остановила и вынудила развернуться крупную американскую колонну, грубо нарушающую протоколы по урегулированию конфликта.

По словам аналитика, российские военные постоянно расширяют маршруты патрулирования в Сирии. Причем они все ближе подбираются к тем районам, в которых американцы удерживают контроль над нефтяными месторождениями. Это не нравится военному контингенту США, который пускается на откровенно провокационные действия, чтобы вытеснить РФ.

Ситуация, по словам Баранца, напряжена до предела. «Искрит так, что высока вероятность перестрелки», – заявляет эксперт.

Он отмечает, что на этот раз сравнительно небольшой группе военных полицейских удалось развернуть американскую колонну без стрельбы. Но напряжение в Сирии растет, из-за чего нужно не утрачивать бдительности и быть готовыми ко всему.

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