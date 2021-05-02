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Руководитель американских Космических сил Джон Реймонд на днях заявил, что Россия и Китай создают новейшее оружие, которое прямо с земли будет уничтожать американские спутники. Военный аналитик Виктор Баранец, который прокомментировал это заявление, совершенно ему не удивился.

Эксперт отметил, что США не в первый раз распространяют откровенно лживую информацию о России. Это стало недоброй традицией в последние несколько лет, но в подобных высказываниях, не имеющих под собой никаких оснований, можно найти и плюс. Ведь они означают, что Вашингтон признает полное свое поражение в сфере создания новых вооружений.

Баранец отметил, что в 90-х годах прошлого столетия американские разведчики свободно бродили по ориентированным на военную сферу НИИ и воровали секретные технологии. Сейчас этой возможности у них нет, так как Россия засекретила все разработки. Попытки Соединенных Штатов выведать хоть что-нибудь о гиперзвуковом оружии, аналогов которому в мире пока не ожидается, завершились провалом – три агента оказались за решеткой и останутся там очень надолго.

Создать же гиперзвуковую ракету без российских технологий у США не получается, что подтверждают недавние маневры. Тогда пуск нового «супер-пупер» боеприпаса завершился его самоликвидацией, так как ракета оказалась недоработанной.

Напомним, что в июле в США планируется доклад Пентагона по исследованиям в области НЛО. По мнению экспертов, он выльется в очередные маразматические обвинения в адрес России или Китая. Которые якобы создают неопознанные летающие объекты, чтобы следить за Америкой.

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