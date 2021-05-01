В июне Пентагон намеревается выпустить доклад по НЛО и в нем, по мнению сразу нескольких экспертов, появятся доказательства «катастрофического провала американской разведки».

Так, эксперты Луис Элизондо, ранее возглавляющий программу обнаружения аэрокосмических угроз, и исследователь НЛО Ник Поуп считают, что Пентагон в своем докладе признает неопознанные летающие объекты «иностранной технологией».

«Эта технология уже несколько десятилетий умудряется обойти нас и ускользнуть от всех 18 членов разведывательного сообщества, несмотря на наш лучший человеческий интеллект, сигнальную и визуальную разведку и так далее и тому подобное», – заявил Элизондо.

Он уверен, что НЛО – это разведывательные аппараты «одной из стран, враждебно относящихся к США». Они годами появлялись и исчезали непосредственно на территории Соединенных Штатов и вели наблюдения за всеми разработками и событиями.

Эксперты не раскрыли название государства, запускающего на территорию США «летающие тарелки», однако можно предположить, что это будут либо Россия, либо Китай.