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На словенских учениях «Адриатический удар» произошел неприятный инцидент с натовским самолетом Eurocopter Tiger. Винтокрылая машина нарвалась прямо на ЛЭП между Брестаницей и Сеново и запуталась в проводах.

Пресс-служба ВС Словении сообщает, что члены экипажа вертолета отделались легким испугом. Но полет продолжить не удалось, пришлось экстренно садиться, чтобы не допустить трагичного исхода.

Известно также, что в результате аварии ряд домов в словенских населенных пунктах остался без света. В настоящий момент ремонтные службы уже восстанавливают систему электроснабжения. Расследование инцидента проводит соответствующий орган Вооруженных сил Словении.

Учения «Адриатический удар» начались в минувший понедельник и продляться до 22 мая. В них принимают участие 22 государства, входящих в Североатлантический альянс. В ходе маневров отрабатываются разнообразные штатные и экстренные действия авиадиспетчеров, командиров рот и авиакорректировщиков.

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