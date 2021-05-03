На канале «Военный обозреватель» в Telegram появилась информация об обстреле киргизского села ракетами с вертолета Ми-24 таджикистанских ВВС.

В опубликованном сообщении говорится о том, что экипаж винтокрылой машины выстрелил по населенному пункту неуправляемыми авиаракетами C-5. Одна из них в результате угодила в жилое здание, но, к счастью, не взорвалась. Данное происшествие случилось в минувшую пятницу, 30 апреля, когда Таджикистан и Киргизия заявили о планах по отводу своих войск от границ.

В Сети также была опубликована фотография ракеты. Она обладает осколочно-кумулятивной боеголовкой. Военные специалисты предполагают, что она не разорвалась из-за поломки взрывателя. В Киргизии пока никак не прокомментировали данную информацию.