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В издании «Авиа.про» сообщили, что Британия хочет отомстить РФ за перехват своих кораблей, отправив к Крыму сразу 3 боевых судна.

Отмечается, что 22 мая к авианосной ударной группе Британии должен будет присоединиться нидерландский фрегат «Evertsen», которому предстоит усилить ее противовоздушную оборону. Затем он вместе с двумя британскими кораблями направится в Черное море.

Военные эксперты отмечают, что подобные действия приводят лишь к дальнейшей эскалации в регионе. При этом они напоминают, что в черноморской акватории сейчас находятся свыше 20 российских военных кораблей. РФ может также в любой момент поднять в воздух бомбардировщики с противокорабельными ракетами.

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