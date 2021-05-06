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Великобритания ранее заявляла, что в мае отправит в Черное море два боевых корабля в знак солидарности с Украиной. Сейчас речь идет уже о трех судах, причем одно из них – голландское. Решение о включении в армаду еще и корабля «HNLMS Eversten», обеспечивающего противовоздушную оборону, стало своеобразной местью России.

Все дело в том, что на днях российские корабли ворвались чуть ли ни в центр британской группировки, которая под руководством авианосца совершает дальний поход. Сделали они это в непосредственной близости от Шотландии. Армада еще не успела покинуть пределы Британии, как сразу нарвалась на российские фрегаты.

По мнению экспертов, британцам не стоило увеличивать состав группировки для захода в Черное море. Это не поможет снять напряжение в регионе, а напротив, взвинтит его до небес. Кроме того, существенно повысится риск вооруженного столкновения, так как Россия сочтет любые нестандартные действия провокацией.

В то же время специалисты считают, что у РФ имеется все необходимое, чтобы отразить возможные атаки. В Черном море сейчас находится 20 кораблей ВМФ, которые готовы к любому сценарию.

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