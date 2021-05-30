После сообщения ФСБ об инциденте с боевым кораблем Королевского флота у границ Крыма, Великобритания заявила, что намерена повторять подобные действия тогда, когда ей это понадобится.

Напомним, что ранее ФСБ рассказала о фактическом вторжении корабля HMS Dragon в российские территориальные воды. Для его перехвата привлекались не только силы ВМФ, но и морская авиация. Лондон все это отрицает. По словам представителей Великобритании, корабль просто выбрал оптимальный маршрут перехода из одного порта в другой.

Кроме того, Королевский флот заявляет, что считает воды у полуострова Крым принадлежащими Украине, а не России, поэтому в случае необходимости готов повторить проход через них британских судов.

Военные эксперты не подвергают способность Великобритании в очередной раз пуститься в провокации, но предупреждают, что подобное вторжение может закончиться для нее серьезными неприятностями. Россия имеет полное право атаковать боевые корабли потенциального противника, которые нарушают ее границы.