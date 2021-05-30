Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
1
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После сообщения ФСБ об инциденте с боевым кораблем Королевского флота у границ Крыма, Великобритания заявила, что намерена повторять подобные действия тогда, когда ей это понадобится.

Напомним, что ранее ФСБ рассказала о фактическом вторжении корабля HMS Dragon в российские территориальные воды. Для его перехвата привлекались не только силы ВМФ, но и морская авиация. Лондон все это отрицает. По словам представителей Великобритании, корабль просто выбрал оптимальный маршрут перехода из одного порта в другой.

Кроме того, Королевский флот заявляет, что считает воды у полуострова Крым принадлежащими Украине, а не России, поэтому в случае необходимости готов повторить проход через них британских судов.

Военные эксперты не подвергают способность Великобритании в очередной раз пуститься в провокации, но предупреждают, что подобное вторжение может закончиться для нее серьезными неприятностями. Россия имеет полное право атаковать боевые корабли потенциального противника, которые нарушают ее границы.

Вам может понравиться

На российские БПЛА установят сверхточные системы инерциальной навигации

Российские беспилотники в скором времени получат систему инерциальной навигации, которая разрабатывается Ростехом. Пресс-служба госкорпорации поделилась подробностями об этом оборудовании. Новая система навигации позволит гораздо лучше устанавливать направление движения и координаты

В США нашли схожесть между таинственным российским самолетом и F-16

Эксперты американского издания Popular Mechanics рассказали о фотографии российского однодвигательного истребителя, которая обнаружилась на столе зампреда правительства РФ Юрия Борисова. Авторы отметили, что на этом самолете Россия может хорошо зарабатывать.

Российский генерал предупредил об угрозе из-за разваливающейся ядерной триады США

Американская ядерная триада рассыпается на части, поэтому Россия должна быть максимально бдительной на протяжении ближайших 10 лет, уверен военный эксперт Александр Карпов. Он считает, что глядя на стремительно изнашивающиеся ракеты
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 мая – ясно, до 8 °C | город Мытищи: погода, 30 мая – пасмурно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 мая – облачно с прояснениями, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 мая – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 30 мая – пасмурно, до 18 °C | Подольск: погода, 30 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Армавир: погода, 30 мая – небольшой дождь, до 16 °C |