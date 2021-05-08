США в своем желании доминировать в мире, совсем утратили логику в своих действиях. Они регулярно что-то требуют от России, а также обвиняют ее в «агрессии», жалуясь на то, что в подавляющем большинстве случаев делают сами, заявил политолог Анатолий Вассерман.

Он отметил, что недавно Соединенные Штаты обвинили Россию в применении энергетического оружия. Из-за него якобы группа военных внезапно подхватила ОРВИ, а один из солдат долго страдал от пищевого расстройства. При этом Вашингтон даже не потрудился опубликовать хотя бы одно доказательство этой гениальной версии. Эксперты лишь заметили, что вооружение, которое неизвестно откуда появилось в фантазиях США, полностью противоречит законам природы.

Эрудит напомнил 2016 год, когда произошла примерно такая же ситуация. Тогда Соединенные Штаты обвинили Россию в применении электромагнитного оружия против сотрудников дипломатического корпуса США. Но позже выяснилось, что полицейские рассматривают версию отравления дипломатов алкоголем.