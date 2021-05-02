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Главный принцип Соединенных Штатов – воевать до последней капли крови союзников, уверен политолог и известный эрудит Анатолий Вассерман. В доказательство своего утверждения он приводит действия США в Норвегии.

Согласно соглашению с этой страной, Пентагон получил возможность построить на ее территории новые военные базы. Они якобы должны обеспечивать безопасность Норвегии от «российский агрессии», однако проблема в том, что РФ ни на кого нападать не собирается. И Вашингтон это отлично знает.

Он исходит из того, что Россия на каждую американскую базу направляет свои ракеты для обеспечения собственной национальной безопасности. Именно поэтому США стремятся настроить как можно больше баз на территории других стран мира, чтобы на них самих у Москвы осталось как можно меньше ресурсов.

Вассерман уверен, что на жителей тех стран, на которых размещаются базы, американскому руководству глубоко наплевать. Они лишь расходный материал, который в случае войны примет на себя ответный удар России. При этом ни Норвегия, ни другие государства, которые уже давно превратились в щиты для Соединенных Штатов, не могут ничего поделать с решениями Пентагона.

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