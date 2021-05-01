Россия должна чрезвычайно серьезно рассмотреть высказанную украинским политиком «мечту террористов разных стран», уверен политолог и эрудит Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал заявление депутата ВРУ о ракетных ударах по атомным электростанциям России.

Вассерман назвал это высказывание явным признаком того, что Украина превращается в террористическое государство. Поэтому с ней необходимо полностью разрывать дипломатические отношения. Также политолог отметил, что заявления украинского депутата несут в себе угрозу не только для России.

«Что характерно, западные кураторы Украины с ее вооруженными силами не видят и не слышат, что их подопечные могут весь мир взорвать», – добавил эксперт.

По словам Вассермана, Киев рвется в НАТО и западные его хозяева поддерживают данное стремление. Причем они упорно игнорируют тот давно доказанный факт, что Украина таит в себе опасность и для самого Североатлантического альянса.