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У Китая уже много лет имеются ракеты, способные долететь до любой точки США, причем у Пентагона нет никакой возможности их уничтожить, рассказал известный эрудит и политический обозреватель Анатолий Вассерман. Он пояснил, что вся проблема кроется в местоположении этих ракет.

По словам политолога, боеприпасы скрываются в горах в непосредственной близости к российским границам. Для их размещения китайцы выбрали невероятно сложный рельеф местности, поэтому обнаружить, а тем более уничтожить ракеты Соединенные Штаты не смогут.

Ракеты ожидают своего часа в шахтах, что Вассерман считает непрактичным решением со стороны Китая. По его словам, гораздо лучше было бы установить их на подводные лодки, способные менять местоположение и создавать угрозы каждый раз в разных районах. Шахту же рано или поздно смогут уничтожить высокоточные системы вооружения. К примеру, дроны-камикадзе, способные подобраться к ядерным объектам вплотную и нанести по ним удар.

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