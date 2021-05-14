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Отправив Виктора Медведчука под домашний арест, Украина подписала смертный приговор посевной кампании на полях страны, уверен политолог Анатолий Вассерман. Он заявляет, что украинская техника теперь останется без топлива.

Одновременно с домашним арестом украинская прокуратура приостановила деятельность ряда компаний, связанных с Медведчуком. Они в свою очередь имели контракты с РФ на поставку дизельного топлива. Которые сейчас можно смело признавать недействительными.

Чтобы исправить ситуацию, Киеву нужно подписывать новые договора, однако процесс это небыстрый. Скорее всего, к моменту успешного заключения контрактов посевная кампания уже подойдет к своему логическому завершению.

Эрудит подытожил, что глупым преследованием одного из главных конкурентов на ближайших выборах президент Украины Владимир Зеленский и другие представители правящей верхушки страны сами оставили технику без горючего перед посевной кампанией.

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