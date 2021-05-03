Иностранные туристы, которые въезжают на территорию Евросоюза, будут вынуждены проходить карантин и делать ПЦР тесты даже в том случае, если они прошли процедуру вакцинации от коронавируса. Такое заявление сделал представитель Еврокомиссии Адальберт Янс на брифинге для журналистов 3 мая.

Он отметил, что все будет зависеть от конкретного государства. Еврокомиссия дает возможность туристам въезжать на территорию ЕС, однако она не может заставить страны Евросоюза отменить эпидемиологические меры даже для тех, кто уже сделал прививку.

Это заявление прозвучало на фоне рекомендаций Еврокомиссии смягчить действующие ограничения на въезд в страны ЕС. Теперь они могут впускать туристов, которые прошли иммунизацию препаратами, зарегистрированными регулятором Евросоюза либо одобренными ВОЗ для экстренного применения. Это разрешение государства получили впервые с начала пандемии.