читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Иностранные туристы, которые въезжают на территорию Евросоюза, будут вынуждены проходить карантин и делать ПЦР тесты даже в том случае, если они прошли процедуру вакцинации от коронавируса. Такое заявление сделал представитель Еврокомиссии Адальберт Янс на брифинге для журналистов 3 мая.

Он отметил, что все будет зависеть от конкретного государства. Еврокомиссия дает возможность туристам въезжать на территорию ЕС, однако она не может заставить страны Евросоюза отменить эпидемиологические меры даже для тех, кто уже сделал прививку.

Это заявление прозвучало на фоне рекомендаций Еврокомиссии смягчить действующие ограничения на въезд в страны ЕС. Теперь они могут впускать туристов, которые прошли иммунизацию препаратами, зарегистрированными регулятором Евросоюза либо одобренными ВОЗ для экстренного применения. Это разрешение государства получили впервые с начала пандемии.

Вам может понравиться

Литовкин: США снова передадут Украине устаревшее и бесполезное для нее оружие

Пентагон анонсировал новую поставку оружия на Украину, но она выглядит как издевательство, а не как усиление ВСУ, считает военный эксперт Виктор Литовкин. Он напоминает о надувных резиновых лодках, которые Киев

В Подмосковье ищут женщину и двоих маленьких детей

В СМИ сообщают, что в подмосковном городе Одинцово ведутся поиски 34-летней женщины и ее двух малолетних детей. Они бесследно пропали в понедельник, 26 апреля. Отмечается, что волонтеры из поисковой группы

Военный эксперт Чмут: Из ста российских “Калибров” 20 до Украины не долетит

Провальный запуск крылатой ракеты «Калибр» с российского корабля «Маршал Шапошников» вызвал всплеск воодушевления на Украине. Однако киевский военный эксперт Тарас Чмут поспешил подпортить всеобщую радость. Он написал, что у РФ
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 6 °C | город Мытищи: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 мая – снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 мая – небольшой снег, до 3 °C | Королев: погода, 3 мая – облачно с прояснениями, до 23 °C | Подольск: погода, 3 мая – небольшой дождь, до 16 °C | Армавир: погода, 3 мая – небольшая облачность, до 24 °C |