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В рамках проекта «Борей» изначально планировалось построить только 10 подводных лодок. Однако не исключается, что их количество будет увеличено, считает член Коллегии военно-промышленной комиссии Владимир Поспелов.

По его словам, точное число подлодок столь удачного проекта будет напрямую зависеть от Договора о стратегических наступательных вооружениях, который подписала Россия. В этом документе указано допустимое количество ракет и пусковых установок для них. После завершения строительства девятой и десятой субмарин будет проведен подсчет, который позволит определить число дополнительных АПЛ.

Поспелов отметил, что подводные лодки «Борей» отлично себя зарекомендовали. При этом они открывают конструкторам практически неограниченные возможности для модернизации. Поэтому именно они будут строиться даже после достижения планового показателя.

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