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В ВОЗ заявили, что во всём мире от коронавируса могли скончаться от 6 до 8 миллионов человек.

Об этом сообщила помощница гендиректора ВОЗ Самира Асма. Как она отметила, с оговорками можно уверенно считать, что количество жертв коронавируса насчитывает 6-8 миллионов человек.

Как сообщается, в прошлом году по официальным данным 1 813 188 человек скончались от коронавируса. Но из-за того, что учесть все смерти невозможно, а также из-за того, что коронавирус мог являться не прямой причиной смерти, а лишь оказать на неё влияние, специалисты заявили, что скончались от COVID-19 в 2020 году не менее трёх миллионов человек.

С учётом этого, в ВОЗ заявили, что общается смертность от коронавируса в 2-3 раза выше, чем указывается в официальной статистике.

Ранее медики рассказали о первых случаях выявления заражения “чёрной плесенью” на фоне коронавируса. На данный момент речь идёт о единичных случаях, но не исключается, что болезнь может распространиться.

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