Николай Климко, являющийся завкафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова, заявил, что в России у некоторых пациентов была обнаружена «чёрная плесень» на фоне коронавируса.

Как сообщается, под «чёрной плесенью» подразумевается мукормикоз. Это грибковая инфекция, которая в настоящее время была выявлена в Индии у многих пациентов с коронавирусом. Как отметил Климко, для России это заболевание является редким, и чаще всего оно выявляется у онкогематологических пациентов. Ситуации, аналогичной с Индией, в России нет.

Согласно словам Климко, в России мукормикоз у пациентов с коронавирусом встречается в единичных случаях, и один такой пациент находится у них в клинике. Впрочем, он не исключает, что это заболевание может распространиться. В группе риска находятся пациенты с низким иммунитетом, а в случае, если они уже болеют коронавирусом, то мукормикоз может развиться на фоне сахарного диабета.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что штамм коронавируса, выявленный в Индии, более опасен, чем считалось ранее. Указывается, что у индийского штамма три мутации и более высокая скорость распространения.