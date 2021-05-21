В Турции назвали Израиль «убийцей» и придумали, как сделать его уязвимым перед ракетами движения ХАМАС, сообщает издание Haber7. Авторы публикации написали, что защита еврейского государства от баллистических ракет обеспечивается с помощью радиолокационной станции Кюреджик, расположенной на турецкой территории.

При этом Анкара, согласившаяся на размещение у себя данного объекта, поставила условие, чтобы он применялся исключительно для защиты стран Североатлантического альянса. Но в рамках особого соглашения, заключенного между США и Израилям, информация о ракетных ударах передается и Израилю.

Автор статьи считает, что это нарушение условия, поэтому Израиль необходимо отключить от РЛС. В то же время он беспокоится, что такой шаг приведет к окончательному ухудшению отношений с Вашингтоном.

Эксперт считает, что отключение защиты от ракетных атак могло бы стать достойным ответом на агрессивные действия Израиля в отношении Палестины.