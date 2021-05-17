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В Нижнем Новгороде местный житель обвиняется в совершении убийства.

Инцидент произошёл 16 мая. Как сообщается, 33-летний мужчина вместе со своим друзьями прогуливался в городе, и на улице Большая Покровская им повстречалась другая компания. Молодые люди из неё начали пытаться знакомиться с девушками из группы мужчины. В итоге, получив отказ, между ними началась перепалка.

У мужчины имелся собой нож, которым он и ударил 19-летнего молодого человека. Как оказалось, он был солдатом-срочником из Шумиловской бригады Росгвардии, и в свободное от службы время ушёл на прогулку. Полученное ранение привело к его смерти.

Мужчина был задержан в тот же день, ему предъявили обвинение в убийстве.

Ранее мы сообщали о жителе Ульяновской области, который убил своего приятеля. Затем, пытаясь скрыть следы совершённого преступления, он сжёг собственный дом.

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