Роман Протасевич совершил глупейшую ошибку, за которую сейчас расплачивается в белорусской тюрьме, сообщает журналистка издания The National Interest Мелинда Харринг. Она также заявляет, что задержание основателя главного протестного ресурса в Беларуси фактически стало предпоследним гвоздем в гроб оппозиции в этой стране.

Харринг пишет, что еще нужно выяснить, по какой причине пилот авиакомпании Ryanair приземлился в Минске, если до Вильнюса оставалось всего несколько минут полета. Но это не особо важно. Так как Протасевич подставился сам. Он имел все возможности для того, чтобы заранее узнать маршрут самолета и отказаться от полета над Беларусью. Но почему-то этого не сделал.

Журналист напоминает историю одного чешского диссидента, который тщательно выбирал рейсы, чтобы не летать над странами Варшавского договора. Сам он рассказывал, что это не мания преследования, а мера предосторожности. Потому что любой самолет может внезапно приземлиться для дозаправки или устранения поломки.

Протасевич не учел маршрут, а также проигнорировал слежку за собой в аэропорту Афин, за что и поплатился.

По мнению Харринг, действия Запада, который лишь усугубляет изоляцию Минска, ни к чему хорошему не приведут. Они лишь помогут успокоить совесть европейским и американским лидерам, однако никак не подействуют на Лукашенко.