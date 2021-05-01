Заявления о захвате войсками Киргизии таджикской заставы Ходжаи Ало – это фейковая информация, которую распространяют провокаторы, чтобы разжечь конфликт в регионе. Комитет национальной безопасности Таджикистана призывает граждан страны не верить в подобные недостоверные сведения и дожидаться только официальных данных.

Пока установлено, что информация о захвате заставы появилась из киргизских источников. Неизвестные распространили данные о том, что в ответ на действия военнослужащих Таджикистана Киргизия привлекла пограничные подразделения специального назначения. Которые и провели операцию по захвату одной из погранзастав.

Напомним, что конфликт между двумя государствами вспыхнул из-за камер, которые Таджикистан установил рядом с водозабором «Головной». Это не понравилось местным жителям из Киргизии. Словесные перепалки быстро перешли в потасовки, что впоследствии спровоцировало вооруженные столкновения.