В минувшее воскресенье американские вертолетоносцы «San Antonio» и «Iwo Jima», а также десантный корабль «Carter Hall» вошли в акваторию Средиземного моря и взяли курс на Сирию, сообщает портал Avia.Pro. На этих судах, по словам эксперта, находится 2,5 тысячи десантников, которые будут высаживаться на побережье арабского государства.

Впрочем, авторы портала тут же оговариваются, что целью этих трех кораблей может быть совсем не Сирия. Они не исключают, что американская десантная группа движется к Черному морю. Вполне вероятно, что она объединится с британскими кораблями, которые сейчас находятся в акватории Средиземного моря.

Куда именно движутся вертолетоносцы и БДК, сказать сложно. Портал заявляет, что хотя предположений по этому поводу имеется достаточно, ни США, ни Великобритания пока не торопятся опровергать их или подтверждать.