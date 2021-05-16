В Ставрополе водитель маршрутки спас 17-летнюю пассажирку, у которой случился приступ эпилепсии.

Как сообщается, инцидент произошёл утром 16 мая в автобусе, следующем маршрутом №48. Согласно имеющейся информации, у несовершеннолетней пассажирки начался приступ эпилепсии, и необходимую первую помощь ей оказал водитель транспортного средства.

О произошедшей ситуации рассказала подписчица одной из групп в соцсетях. Пользователи Сети сразу же окрестили мужчину героем и отметили, что не все маршрутчики плохие, как о них обычно пишут. О водителе мало что известно, только то, что его зовут Никита.

Как рассказали некоторые пользователи Сети, частота приступов эпилепсии у заболевших увеличивается с повышением температуры окружающей среды.

Ранее российские учёные разработали прибор, который может спрогнозировать сердечный приступ. Как отмечается, разработку можно использовать даже дома.