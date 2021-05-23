В США указали, что не собираются принимать ядерный статус КНДР. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время беседы с представителями телеканала АВС.

Согласно его заявлению, Штаты «не принимают и не должны принимать ядерный статус» Северной Кореи, но, как он признал, это достаточно непростая ситуация. Блинкен отметил, что и прошлые администрации в США пытались разобраться с этой проблемой, и предпринимались различные подходы, но всё это было безуспешно.

Также Блинкен сообщил, что ядерная программа КНДР к настоящему времени получила серьёзное развитие и стала более опасной. Он отметил, что в США готовы сотрудничать с КНДР, однако принятые санкции и прочие ограничения будут сохранены. Он объяснил это тем, что страна продолжает заниматься той деятельностью, которая в ООН запрещена.

Ранее в США заявили, что будут разрабатывать оружие для перехвата баллистических ракет, выпущенных из Китая или КНДР. На это было выделено 18 миллиардов долларов.