читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В США указали, что не собираются принимать ядерный статус КНДР. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время беседы с представителями телеканала АВС.

Согласно его заявлению, Штаты «не принимают и не должны принимать ядерный статус» Северной Кореи, но, как он признал, это достаточно непростая ситуация. Блинкен отметил, что и прошлые администрации в США пытались разобраться с этой проблемой, и предпринимались различные подходы, но всё это было безуспешно.

Также Блинкен сообщил, что ядерная программа КНДР к настоящему времени получила серьёзное развитие и стала более опасной. Он отметил, что в США готовы сотрудничать с КНДР, однако принятые санкции и прочие ограничения будут сохранены. Он объяснил это тем, что страна продолжает заниматься той деятельностью, которая в ООН запрещена.

Ранее в США заявили, что будут разрабатывать оружие для перехвата баллистических ракет, выпущенных из Китая или КНДР. На это было выделено 18 миллиардов долларов.

Вам может понравиться

В США и Канаде сравнили танки Abrams и «Армата» с разными итогами

Канадское интернет-издание HotCars сравнило основной танк США M1 Abrams с новым танком России Т-14 «Армата», представив перечень из целого десятка важных преимуществ российской боевой машины. По мнению издания, очевидное превосходство

Японским фермерам посоветовали «не есть вместе с иностранцами»

На японском канале NHK сообщили, что для профилактики коронавирусной инфекции фермерам из Японии не следует «обедать вместе с иностранными гражданами». Соответствующие рекомендации были направлены японским фермерским хозяйствам представителями Центра охраны

Никита Ефремов рассказал о своих многочисленных обидах на отца

Никита Ефремов принял участие в YouTube-передаче «Георгий за кадром» и рассказал некоторые подробности о своих отношениях со своим отцом Михаилом Ефремовым. Согласно истории актёра, в детстве у него были идеальные
  • Анна
  • 22.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 мая – дождь, до 11 °C | город Мытищи: погода, 23 мая – небольшая облачность, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 мая – пасмурно, до 9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 мая – пасмурно, до 16 °C | Королев: погода, 23 мая – пасмурно, до 24 °C | Подольск: погода, 23 мая – небольшая облачность, до 19 °C | Армавир: погода, 23 мая – пасмурно, до 22 °C |