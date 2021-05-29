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Соединенных Штаты в сотрудничестве с Евросоюзом готовят санкции в отношении Беларуси, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она пояснила, что новые ограничительные меры станут наказанием за вынужденную посадку в Минске пассажирского лайнера Ryanair.

Псаки анонсировала возвращение ранее отмененных санкций в отношении девяти государственных предприятий Беларуси, которые были введены еще Дональдом Трампом. Также Вашингтон планирует приостановить действие соглашения, позволяющего Минску использовать воздушное пространство США.

Европа намеревается запретить Белоруссии экспортировать калийные удобрения. По мнению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, их поставку будет несложно контролировать, так как большая часть продукции вывозится из страны через Прибалтику. Кроме того, Европа не будет покупать газ, который транспортируется из РФ через Беларусь.

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